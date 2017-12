Photo: Ron Elkman / USA Today Network

Join Mike Kelley & Gina J for a look back at 2017’s top songs New Year’s Eve beginning at 8pm!

50. HOW LONG-Charlie Puth

49. WISH I KNEW YOU-The Revivalists

48. BAD THINGS-Machine Gun Kelly

47. LIGHTS DOWN LOW-Max/Gnash

46. NEW RULES-Dua Lipa

45. BROKEN GLASS-Rachel Patten

44. CHAINED TO THE RHYTHM-Katy Perry

43. SIGN OF THE TIMES-Harry Styles

42. 1-800-273-8255-Logic/Alessia Cara

41. HEAVY-Linkin Park/Kiara

40. WILD THOUGHTS-DJ Khaled/Rihanna

39. VERSACE ON THE FLOOR-Bruno Mars

38. MALIBU-Miley Cyrus

37. FEELS-Calvin Harris

36. SORRY NOT SORRY-Demi Lovato

35. LOOK WHAT YOU MADE ME DO-Taylor Swift

34. LOVE SO SOFT-Kelly Clarkson

33. NOW OR NEVER-Halsey

32. COLD-Maroon 5

31. ROCKABYE-Clean Bandit

30. NO PROMISES-Cheat Codes/Demi Lovato

29. HAVANA-Camila Cabello

28. TOO GOOD AT GOODBYES-Sam Smith

27. READY FOR IT-Taylor Swift

26. WHAT LOVERS DO-Maroon 5

What are the TOP 25 SONGS OF 2017??? Read on to find out!