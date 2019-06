Acoustic Sunrise Playlist 6-30-19

9 AM

LET ME LOVE YOU-Justin Bieber

EVERYTHING YOU WANT-Vertical Horizon

HOME-Michael Buble

FREE FALLIN-John Mayer

EASTSIDE-Benny Blanco

HOW YOU REMNIND ME-Nickelback

MALIBU-Miley Cryrus

LANDSLIDE-Fleetwood Mac

THE WORLD I KNOW-Collective Soul

E.T.-Katy Perry

WE DON'T TALK ANYMORE-Charlie Puth

LET HER GO-Passenger

10 AM

1,2,3,4-Plain White T's

NIGHTMARE-Halsey

MISERY-Maroon 5

THE BONES-Maren Morris

BRAVE-Sara Bareilles

THE WAY-Fastball

STITCHES-Shawn Mendes

LUKA-Suzanne Vega

HOW TO SAVE A LIFE-The Fray

PRIDE-John Legend

TRAMPOLINE-Shaed

HOW DO I LIVE-Leann Rimes

11 AM

HIGH HOPES-Panic at the Disco

WHY-Annie Lennox

IN MY PLACE-Coldplay

HOLDING BACK THE YEARS-Simply Red

SAY SOMETHING-Justin Timberlake & Chris Stapleton

BECAUSE OF YOU-Kelly Clarkson

I DON'T CARE-Ed Sheeran

BLEEDING LOVE-Leona Lewis

UNWELL-Matchbox 20

THE CAVE-Mumford & Sons

LOOK WHAT GOD GAVE HER-Thomas Rhett

BEAUTIFUL SOUL-Jesse McCartney