Acoustic Sunrise 11-22-20
Acoustic Sunrise
9 AM
ONE WEEK-Barenaked Ladies
NEXT TO ME-Emilee Sande
WATERMELON SUGAR-Harry Styles
ORDINARY WORLD-Duran Duran
POKER FACE-Lady Gaga
10,000 HOURS-Dan & Shay/Justin Bieber
LIPS ARE MOVIN'-Meghan Trainor
RHYTHM OF LOVE-Plain White T's
BE KIND-Marshmello & Halsey
SHE TALKS TO ANGELS-Black Crowes
LOVE ME HARDER-Ariana & The Weeknd
WONDER-Shawn Mendes
10 AM
IT'S MY LIFE-Bon Jovi
SHAKE IT OFF-Taylor Swift
BANG!-AJR
TOO LITTLE TOO LATE-Jojo
APOLOGIZE-One Republic
SAY MY NAME-Hozier
BETTER NOW-Post Malone
THANKSGIVING SONG-Adam Sandler
EX'S & OH'S-Elle King
CARDIGAN-Yungblood
11 AM
DREAMS-Cranberries
TRAMPOLINE-Shaed
LONELY-Justin Bieber
DON'T SPEAK-No Doubt
COOL KIDS-Echosmith
THUNDER-Imagine Dragons
THEREFORE I AM-Billie Eilish
CAKE BY THE OCEAN-DNCE
YOU OUGHTA KNOW-Alanis Morissette
MORAL OF THE STORY-Ashe
CAN'T FEEL MY FACE-Charlie Puth
DRIVE BY-Train
STAY-Rihanna