Acoustic Sunrise 12-27-20

9 AM

BEST DAY OF MY LIFE-American Authors

EVERYTHING I WANTED-Billie Eilish

ANTS MARCHING=Dave Matthews & Tim Reynolds

NEW RULES-Dua Lipa

MY HAPPY ENDING-Avril Lavigne

FAST CAR-Khalid

LEGO HOUSE-Ed Sheeran

WHAT DO YOU MEAN-Justin Bieber

COLLIDE-Howie Day

MIDNIGHT SKY-Miley Cyrus

GRENADE-Bruno Mars

COUNTING BLUE CARS-Dishwalla

10 AM

BOHEMIAN RHAPSODY-Freddie Mercury

LIGHTS-Ellie Goulding

ONE MORE NIGHT-Maroon 5

CARDIGAN-Taylor Swift

WAITING FOR THE WORLD TO CHANGE-John Mayer

I WILL WAIT-Mumford & Sons

LOVE ME HARDER-Ariana Grande

DISEASE-Matchbox 20

IF THE WORLD WAS ENDING-JP Saxxe/Julia Michaels

SUCKER-Jonas Brothers

TAKE ON ME-A-ha

11 AM

SEE YOU AGAIN-Charlie Puith

JUST LIKE FIRE-Pink

NEVER BE THE SAME-Camila Cabello

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW-Israel K

HO HEY-Lumineers

HOW WILL I KNOW-Sam Smith

IRIS-Goo Goo Dolls

TREAT YOU BETTER-Shawn Mendes

FIGHT SONG-Rachel Platten

A THOUSAND MILES-Vanessa Carlton

STRESSED OUT-Twenty One Pilots

DAISIES-Katy Perry

HOME-Phillip Phillips