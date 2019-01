Top 50 Songs of 2018

Our Top 50 of 2018 countdown runs all the way to New Year! Check out the full playlist...

1. THE MIDDLE-Zedd/Maren Morris

2. DELICATE-Taylor Swift

3. MEANT TO BE-Bebe Rexha

4. GIRLS LIKE YOU-Maroon 5/Cardi B.

5. IN MY BLOOD-Shawn Mendes

6. WHATEVER IT TAKES-Imagine Dragons

7. NO TEARS LEFT TO CRY-Ariana Grande

8. HIGH HOPES-Panic at the Disco

9. LIGHTS DOWN LOW-Max

10. NEW RULES-Dua Lipa

11. HAPPIER-Marshmello

12. NEVER BE THE SAME-Camila Cabello

13. AFRICA-Weezer

14. GOOD OLE DAYS-Macklemore & Kesha

15. YOUNGBLOOD-5 Seconds of Summer

16. HOW LONG-Charlie Puth

17. WAIT-Maroon 5

18. NATURAL-Imagine Dragons

19. FINESSE-Bruno Mars

20. TEQUILA-Dan + Shay

21. BETTER NOW-Post Malone

22. BEAUTIFUL TRAMA-Pink

23. SIT NEXT TO ME-Foster The People

24. DON'T GO BREAKING MY HEART-Backstreet Boys

25. SAY SOMETHING-Justin Timberlake/Chris Stapleton

26. GOD IS A WOMAN-Ariana Grande

27. I LIKE ME BETTER-Lauv

28. BACK TO YOU-Selena Gomez

29. FRIENDS-Marshmello

30. BROKEN-Lovelytheband

31. PRAY FOR ME-Weeknd & Kendrick Lamar

32. SHALLOW-Lady Gaga/Bradley Cooper

33. LOVE LIES-Khalid

34. HAVE IT ALL-Jason Mraz

35. END GAME-Taylor Swift

36. NEW LIGHT-John Mayer

37. I'M A MESS-Bebe Rexha

38. BE ALRIGHT-Dean Lewis

39. LET YOU DOWN-NF

40. YOU SAY-Lauren Daigle

41. NO EXCUSES-Meghan Trainor

42. MINE-Bazzi

43. LOST IN JAPAN-Shawn Mendes

44. HIM & I-Halsey

45. GREATEST LOVE STORY-Lanco

46. WOLVES-Selena Gomez

47. IN MY FEELINGS-DRake

48. SOBER UP-AJR

49. NO BRAINER-DJ Khaled & Justin Bieber

50. NO ROOTS-Alice Merton