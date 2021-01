Top 50 of 2020

1. BLINDING LIGHTS-Weeknd

2. ADORE YOU-Harry Styles

3. RAIN ON ME-Lady Gaga/Ariana Grande

4. I HOPE-Gabby Barrett

5. CIRCLES-Post Malone

6. INTENTIONS-Justin Bieber

7. DON'T START NOW-Dua Lipa

8. GOOD AS HELL-Lizzo

9. BEFORE YOU GO-Lewis Capaldi

10. WATERMELON SUGAR-Harry Styles

11. BREAK MY HEART-Dua Lipa

12. 10,000 HOURS-Dan & Shay

13. SAVAGE LOVE-Jawsh/Jason DeRulo

14. WHAT A MAN GOTTA DO-Jonas Brothers

15. KINGS & QUEENS-Ava Max

16. IF THE WORLD WAS ENDING-JP Saxxe/Julia Michaels

17. MOOD-24K Goldn

18. SAY SO-Doja Cat

19. BE LIKE THAT-Kane Brown

20. LOSE YOU TO LOVE ME-Selena Gomez

21. HOLY-Justin Bieber w/Chance The Rapper

22. MIDNIGHT SKY- Miley Cyrus

23. DYNAMITE-BTS

24. BANG!-AJR

25. LOVE SOMEBODY-Kygo/One Republic

26. STUCK WITH U-Ariana Grande/Justin Bieber

27. CARDIGAN-Taylor Swift

28. NOBODY'S LOVE-Maroon 5

29. I SHOULD PROBABLY GO TO BED-Dan & Shay

30. EVERYTHING I WANTED-Billie Eilish

31. WONDER-Shawn Mendes

32. SUNDAY BEST-Surfaces

33. ONE THING RIGHT-Marshmello/Kane Brown

34. POSITIONS-Ariana Grande

35. ILY-Surf Mesa w/Emilee

36. ROSES-St. Jhn

37. PAST LIFE-Trevor Daniel/Selena Gomez

38. LEVITATING-Dua Lipa

39. MORAL OF THE STORY-Ashe

40. BE KIND-Marshmello/Halsey

41. STUPID LOVE-Lady Gaga

42. ONE TOO MANY-Keith Urban/Pink

43. COME AND GO-Juice Wrld

44. DAISIES-Katy Perry

45. LONELY-Justin Bieber

46. I THINK WE'RE ALONE NOW-Billie Joe Armstrong

47. DIAMONDS-Sam Smith

48. SOUTH OF THE BORDER-Ed Shheran

49. I DARE YOU-Kelly Clarkson

50. THIS CITY-Sam Fischer